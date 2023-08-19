«الأعلى للثقافة»: اليونسكو صنفت القاهرة التاريخية كأقدم مدن التراث الحي

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، إن الافتتاح لمنطقة القاهرة التاريخية سيكون هو بداية مرحلة التطور السياحي المصري، وإنه سيكون هناك اهتمام كبير بالخدمات المحيطة بالمنطقة السياحية كخدمات المواصلات وخدمات بيع المنتجات التراثية والتذكارات التي يرغب السياح في الحصول عليها.

اليونسكو صنفت القاهرة التاريخية كأقدم مدن التراث الحي

وأضاف عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار في مداخلة هاتفية على قناة شاشة «TeN»، أن اليونسكو قد صنفت القاهرة التاريخية كأقدم مدن التراث الحي، وهي المدن التاريخية التي لم يتم إهمالها أو التوقف عن استخدامها منذ نشأتها.

تطوير لم تشهده مصر بدأ منذ 8 سنوات

وأكد عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار في مداخلتها مع الاعلامية ياسمين سيف ببرنامج صباح الورد، على أن التطوير الذي بدأ منذ 8 سنوات لم تشهده مصر من قبل، وأن هذا التطوير سيحول منطقة القاهرة التاريخية لواحدة من أكثر المناطق الجاذبة للسياح في مصر والعالم.