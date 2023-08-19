شرطة كوم أمبو تلقي القبض على سارق حقيبة بداخلها 100 ألف جنيه

ألقت قوات الشرطة في مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان القبض على شخص مشتبه به في ارتكاب جريمة خطف حقيبة بداخلها مبلغ مالي كبير، وذلك بعد أن تلقى مأمور المركز بلاغًا من صاحب محل للإكسسوارات يفيد بتعرضه للسرقة من قبل شخص مجهول يستقل دراجة نارية.

خطف حقيبة بداخلها مبلغ مالي كبير

بعد إجراء التحريات والتحقيقات من قبل فريق المباحث برئاسة المقدم محمود حامد، تبين أن الجاني هو شخص من قرية السبيل ويقود دراجة نارية، قام بخطف حقيبة من داخل محل الإكسسوارات وكانت تحتوي على مبلغ قدره 100 ألف جنيه.

ضبط مبلغ 100 ألف جنيه مع المتهم

تمكنت فرقة من رجال المباحث بقيادة النقباء محمد حسن ومحمد طلعت وأيمن شعلان من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، حيث تم ضبط الحقيبة وبداخلها المبلغ المسروق بقيمة 100 ألف جنيه.

المتهم يعترف بارتكابه الجريمة

وبمواجهة المشتبه به، اعترف بارتكابه الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، ومن المقرر أن يتم تقديم المشتبه به للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات في القضية.