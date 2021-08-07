تعرف على حركة تنقلات ضباط مباحث أسوان 2021

اعتمد اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، اليوم السبت، حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الشرطة، وعددها 9 مراكز تابعة لمديرية أمن أسوان.

وبحسب مصادر بمديرية أمن أسوان، شملت الحركة تعيين الرائد نبيل العادلي رئيساً لمباحث مركز شرطة كوم امبو، والذي كان يشغل منصب رئيس مباحث مركز أبو سمبل، وأيضاً شملت الحركة تعيين المقدم عمرو حشاد رئيساً لمباحث مركز نصر النوبة، خلفاً للرائد محسن حزين، الذي نقل لمحافظة قنا، وأيضاً تم تعيين الرائد وائل رشاد رئيس مباحث ادفو، خلفا للمقدم محمد امبابي، الذي نقل إلى محافظة قنا.

كما جاء في الحركة تعيين الرائد كريم بدران رئيس مباحث دراو، والذي كان يشغل منصب معاون أول، وأيضاً تعيين الرائد أحمد ثروت رئيساً لمباحث قسم شرطة أسوان الجديدة، والذي كان يشغل منصب رئيس مباحث دراو، وأيضاً تعيين الرائد احمد عبد الغني رئيس مباحث أبو سمبل، خلفاً للمقدم نبيل العادلي، الذي شغل منصب رئيس مباحث كوم امبو.

وأيضاً تعيين الرائد أحمد عرابي رئيساً لمباحث قسم ثاني أسوان بمنطقة خور عواضة، خلفاً للمقدم محمد رفاعي، الذي تم ترقيته للعمل بمكتب رئيس مباحث المديرية، ويأتي ذلك فيما تم البقاء على المقدم محمود عبد المعز رئيساً لمباحث مركز أسوان، والبقاء أيضاً علي المقدم محمود الباجا رئيساً لمباحث قسم وبندر أول أسوان.

على جانب آخر، وفي إطار التواصل الجماهيرى المباشر للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع استغاثات وشكاوى المواطنين، خاصةً من تكرار انقطاع مياه الشرب لأسباب عديدة، بجانب عدم التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواعيد المقررة مسبقاً لتنويهات قطع المياه، أعطى المحافظ توجيهاته لمسئولي الشركة بعدم قطع مياه الشرب أو وقف ضخها من المحطات أو المرشحات من الآن وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم، بجميع أنحاء المحافظة، باستثناء حالات الأعطال والكسورات المفاجئة الخارجة عن الإرادة، مؤكداً على أن هذا الإجراء يأتي مراعاة لإرتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة وموجات الطقس السيء من الرياح والعواصف الخماسينية المتواصلة، والعمل على تحقيق الاستقرار المطلوب في ضخ المياه للمنازل والمواقع الخدمية وخاصة الواقعة على مرتفعات جبلية.