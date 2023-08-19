وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بالمركز الطبي بصان الحجر القبلية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي المركز الطبي بصان الحجر القبلية، تفقد خلالها الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المترددين علي المركز، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

دعم صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال

وناظر وكيل وزارة الصحة تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولاده، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

كما حرص وكيل الوزارة على تفقد قسم الحضانات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم وجود أي معوقات تؤثر علي سير العمل، مختتما زيارته للمركز الطبي بتفقد سلسلة التبريد للتأكد من سلامتها، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها وتواجد الأرصدة الكافية من الطعوم، مقدما الشكر لمدير الإدارة والفريق الطبي بالمركز علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين.