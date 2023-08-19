«الشباب والرياضة» بمحافظة جنوب سيناء تنظم يوما لذوي الإعاقة

نفذ مكتب «قادرون باختلاف» بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، يوما رياضيا ترفيهيا لرواد مركز تنمية المهارات والتكامل الحسي وأعضاء مكتب قادرون باختلاف بالاستاد الرياضي بالطور تدعيما لدور المركز.

نسعي لتقديم تسهيلات لذوي الإعاقة للاختلاط بالمجتمع

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن الوزارة تقدم كل التسهيلات الممكنة لإنشاء هذا المركز المتخصص والذى يعتبر الأول من نوعه بجنوب سيناء وهو بلا شك إضافة كبيرة لأبنائنا من أصحاب الهمم كخدمة مجتمعية يقوم بها المركز تجاه المجتمع المحيط.

فتح مراكز الشباب بجنوب سيناء مجاناً لذوي الإعاقة

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المركز بالمجان لأصحاب مشكلات التوحد، وتأخر الكلام، ومشاكل النطق، واضطراب وفرط الحركة، وتشتيت الانتباه، وصعوبات التعلم، وتعديل السلوك.

وتابع فتحي أن وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء تسعى دائما إلى توفير مزيد من الرعاية الحقيقية لدمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، والعمل دائماً على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم و توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم.