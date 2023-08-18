للحفاظ على الطبيعة.. إطلاق حملة «تراثنا في نخلنا» بدهب جنوب سيناء

أطلقت مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة «تراثنا في نخلنا»، بهدف حماية النخيل المعمر ونشر ثقافة التطوع لدى الشباب من المصريين والأجانب.

انطلاق حملة «تراثنا في نخلنا» بمدينة دهب

وقال رئيس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، في تصريحات صحفية خاصة، إن الحملة بدأ تدشينها، اليوم، بمشاركة مجموعة من المتطوعين مصرين وأجانب، تحت عنوان «تراثنا في نخلنا»، التي تهدف إلى حماية النخيل المعمر بمدينة دهب والحفاظ على المظهر الحضاري والطبيعة الخلابة التي تجذب نظر الزائرين والسياح الأجانب.

إجراءات حماية النخيل بمدينة دهب

وأضاف رئيس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، إنه بدأت إجراءات حماية النخيل بمنطقة اللاجونا بتنظيف المنطقة وتقليم النخيل وغسلة ورشه بالمبيدات والمغذيات وتكسية الجذور وتغطيتها، ويتم تجميع جروب العمل اعتبارًا من الساعة الخامسة والنصف صباحاً بحضور رئيس المدينة بأرض المهبط، ويتم العمل حتى العاشرة صباحا يوميا والدعوة مفتوحة لكل من أراد المشاركة في حماية البيئة.

حملة الحفاظ على النخيل مستمرة في دهب

وأوضح رئيس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، إن الحملة لاقت ردود فعل واسعة بمشاركة عدد كبير من شباب مدينة دهب المتطوعين ومجموعة من الأجانب القاطنين للمدينة، حيث إن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من جميع تجمعات النخيل بكافة قطاعات المدينة والأودية التابعة لها .