مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على مستشفى أولاد صقر المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، مرورا مفاجئا على مستشفى أولاد صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وذلك بعد مرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالحسينية وصان الحجر.

التأكد من تواجد القوى البشرية المكلفة بالنوبتجية

تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أولاد صقر، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية المكلفة بالنوبتجية، والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مؤكدا أهمية سرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ.

مراجعة الأرصدة للتأكد من عدم وجود أي نواقص

وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، موجهاً بتوفير كميات تكفي لمتوسط تردد 2 يوم عمل، وأوصى بإعادة تنظيم وترتيب الصيدلية، ومراجعة الأرصدة للتأكد من عدم وجود أي نواقص أو رواكد.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم العناية المركزة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة بها، والتأكد من عدم وجود نواقص في الأدوية أو المستلزمات، مؤكداً على أهمية سرعة استكمال كل العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، وحرص وكيل الوزارة خلال الزيارة على مناظرة وحدة الأشعة المقطعية، وتم التأكد من كفاءة عمل أجهزة الأشعة، مطلعا على سجلات القسم لتقييم معدل التردد، والذي بلغ 20 حالة تابعة للقسمين الاقتصادي والمجاني، وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة، وإتباع معايير الجودة، وإجراء الفحوصات وفقاً لاحتياجات المرضى الفعلية.