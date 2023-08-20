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أبرز أعراض سرطان الكبد.. بينها اصفرار الوجه والعينين

كتب:

نظيمة البحرواي
09:07 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
سرطان الكبد - تعبيرية

سرطان الكبد - تعبيرية

كشفت الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أبرز الأعراض التي تشير إلى الإصابة بمرض سرطان الكبد، مشيرا إلى أن ضرورة الذهاب إلى المستشفى أو الطبيب فور الشعور بهذه الأعراض للتعامل مع المرض في مراحله الأولى مما يسهل مقاومته والقضاء عليه.

ما هو مرض سرطان الكبد؟

وأوضح وكيل وزارة الصحة لـ«الوطن»، أن سرطان الكبد هو خروج الخلايا عن السيطرة مما يسبب خلل في وظائفه الآتية:

1- تخزين العناصر الغذائية

2- إزالة السموم من الدم

3- فلترة الأدوية والكيماويات

4- إنتاج الصفرا المسؤولة عن هضم الدهون 

أعراض الإصابة بسرطان الكبد 

وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى من المرض لا يشعر المريض بأعراض، ولكن مع تقدم المرض قد يشعر المريض بواحد أو أکثر من الأعراض التالية:

1- عدم ارتياح في الجزء العلوي من الجهة اليمين في البطن.

2- تورم في البطن 

3- الم قريب من لوح الكتف اليمين من الخلف 

4- اصفرار في الجلد وفي العين والاستسقاء 

5- نزيف 

6- غثيان وقيء

7- فقدان في الشهية والوزن

وأضاف «مسعود»، أنه إذا أصيب الشخص بفيروس «ب» أو «سي»، فإن الفرصة تكون أكبر للإصابة بسرطان الكبد، لذا في حال ظهور الأعراض السابقة أو أحدها يجب التوجه للطبيب مباشرة.

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بقلم نظيمة البحرواي