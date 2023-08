الولايات المتحدة تطالب «بكين» بالابتعاد عن الضغط على تايوان

طالبت الولايات المتحدة، السلطات الصينية، بوقف التدريبات العسكرية والابتعاد عن الضغط على تايوان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت السلطات في «تايبيه»، إن 42 طائرة حربية دخلت منطقة دفاعها الجوي منذ الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي «04:00 صباحا بتوقيت القاهرة»، مشيرة إلى مشاركة 8 سفن صينية في تلك التدريبات، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وأمس السبت، نفذ الجيش الصيني، تدريبات عسكرية في المياه والمجال الجوي باتجاه شمال وجنوب غرب «جزيرة تايوان»، وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي للجيش، «شي يي»، إنه تم إجراء تدريبات للسيطرة بشكل مشترك على البحر والمجال الجوي، وعملية للبحث عن الغواصات ومكافحة الغواصات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

