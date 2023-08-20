وزير الإنتاج الحربي يتفقد «قها للصناعات الكيماوية»: استمعوا لمقترحات العاملين

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة «قها للصناعات الكيماوية» (مصنع 270 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أوضح الوزير «محمد صلاح»، أنَّ هذه الزيارة تأتي استكمالاً لسلسلة الجولات التفقدية التي تتمّ داخل الشركات والوحدات التابعة بهدف المتابعة الدورية والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها والوقوف على آخر المستجدات لتنفيذ المشروعات التي تشارك في تنفيذها.

وزير الإنتاج الحربي يطلع على عرض تقديمي حول أنشطة شركة «قها للصناعات الكيماوية»

واطلع وزير الإنتاج الحربي، في بداية الجولة على عرض تقديمي حول أنشطة شركة «قها للصناعات الكيماوية» والذي تضمّن المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم توقيعه خلال الفترة الأخيرة من تعاقدات مع مختلف الجهات بالدولة.

وعقب التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها بواسطـة الشركة (مصنع 270 الحربي)، تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج داخل الشركة، والتي تضم ماكينات ومعدات حديثة وعمالة مدربة على أعلى مستوى لتصنيع عدد من المنتجات العسكرية التي تلبي مطالب القوات المسلحة مثل (البوادئ، مقذوفات الدخان، مولدات الدخان الملونة، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية) كما يتمّ الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل (بطاريات السيارات، عدادات المياه، ورنيش الأحذية، المواد اللاصقة آرت فكس)، وتسهم الشركة (مصنع 270 الحربي) في تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه وتبطين الترع، إلى جانب تنفيذ مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كما شاركت الشركة في إنتاج الدراجات لصالح مشروعيّ «دراجتك دخلك» و«دراجتك صحتك».

وزير الإنتاج الحربي يوجه بالالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروعات

وخلال الجولة التفقدية، وجّه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها مع الالتزام بتحقيق أعلى جودة مطلوبة، موجها بأهمية عقد رئيس مجلس إدارة الشركة لقاءات دورية مع العاملين للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم للتطوير وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية.

كما شدد على ضرورة السعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط إنتاج الشركة بما يمكّن من تعظيم دورها الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

بدوره، أشار محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنَّ وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص خلال الجولة التفقدية على الاستماع عن قرب إلى العاملين بمختلف خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 270 الحربي) والحديث والتواصل معهم بشكلٍ مباشر للتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم واستفساراتهم والرد عليها، وحثهم على الحفاظ على روح العمل الجماعي والتكامل مع الشركات الشقيقة.

وصرح «بكر»، أنَّ وزير الإنتاج الحربي شدد خلال الجولة على أن الشركة (270 الحربي) تعد رائدة الصناعات الكيماوية في مصر وعلى جميع العاملين بذل المزيد من العمل والجهد للحفاظ على هذه المكانة.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس وائل محمود المكي رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية، والمهندس أشرف عبدالعزيز رئيس قطاع المشروعات، والمحاسب عمرو عبدالمنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، ومحمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، والدكتور مهندس عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.