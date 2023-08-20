«القاهرة الإخبارية»: اليابان تجتمع مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر دبلوماسية، بأنّ اليابان تستعد لعقد اجتماع لوزراء خارجية اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية أوائل سبتمبر.

تعزيز العلاقات مع الدول المنتجة للنفط

وقالت «كيودو» إنّ اليابان تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول المنتجة للنفط، لضمان استقرار إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، إذ يتراجع ​​نفوذ الولايات المتحدة بينما يتزايد نفوذ الصين، حسب «رويترز».

وذكرت الوكالة أنّ يوشيماسا هاياشي، وزير الخارجية الياباني، سيحضر الاجتماع وقد يزور مصر والأردن.

وزار فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، الشرق الأوسط في يوليو، عندما أعلنت اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي استئناف المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة.

وقالت «كيودو» إنّه من المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية الاتفاقية والتعاون التقني في مصادر الطاقة من الجيل التالي، مضيفة أنّ البرنامج النووي الإيراني قد يكون أيضًا على جدول الأعمال.

وتسعى اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية إلى تعزيز أمن الطاقة لديها، إذ لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال، وتعتمد على الشرق الأوسط للحصول على أكثر من 90% من النفط الخام.