مجلس التعاون الخليجي: توصلنا لاتفاق للتعاون مع دول آسيا الوسطى

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن علاقات الخليج مع آسيا الوسطى تعزز التعاون المشترك، مبينا أنه تم الاتفاق على تأسيس آلية عمل مشترك لتعزيز التعاون.

خطة عمل مع آسيا الوسطى

وأضاف «البديوي» بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأربعاء: «خطة العمل مع آسيا الوسطى تشمل تفعيل التعاون في مختلف المجالات، وسيتم العمل على تعزيز ما تم الاتفاق عليه وبناء آليات التشاور والتنسيق مع آسيا الوسطى».

قمة في السعودية

وعقدت بالمملكة العربية السعودية قمة جدة الـ18 مع دول آسيا الوسطى، بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل جابر الصباح، ونائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، وممثلين عن دول سلطنة عمان والمملكة البحرينية.