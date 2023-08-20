أول مدير مباريات مصرية في الفيفا: نشأت في عائلة كروية.. ولم ألتفت للانتقادات

تحدّثت أمينة قاسم، أول مدير مباريات مصرية في الفيفا، عن نشأتها في عائلة كروية تحب كرة القدم وتتابعها بكل تفاصيلها، وكانت دائما تحب مشاهدة مباريات الكرة بصحبة والدها، قائلة: «تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعملت بوزارة التجارة والصناعة لمدة عام، لكن شغفي بالحياة ورغبتي في الابتعاد عن الروتين والتوجه للعمل في مجال هوايتي وهو كرة القدم، جعلني أتتبع شغفي وأتجه إلى عالم كرة القدم».

وأضافت أول مدير مباريات مصرية في الفيفا، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة TeN، أنّها عانت من انتقادات كثيرة في بداية عملها مديرا للمباريات بسبب كونها امرأة، خاصة أنّ مهنة مدير المباريات تجعلها المسؤولة عن تنظيم المباريات بكل جوانبها وكل ما يخص المدينة التي تقام بها المباراة، وهي مهمة ليست سهلة.

وتابعت أمينة، أنّ مهنتها كمدير للمباريات تتطلب الاهتمام بكل ما له علاقة بالاستاد ومن جاهزية الملعب لإقامة المباريات ومواعيد فتح البوابات الخاصة بدخول الجماهير وطبيعة العشب الخاص بأرضية الملعب، ومواعيد وصول اللاعيبن وكل ما يحدث داخل الاستاد يوم المباراة.