مباريات خماسي كرة القدم وتنس الطاولة ضمن منافسات دوري الأندية الصغيرة

شهدت منافسات خماسي كرة القدم ضمن منافسات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بمحافظة كفر الشيخ، فوز فريق منية جناج على محلة أبو على بـ5 أهداف مقابل 3، وفوز محلة دياى على كفر مجر بـ3 أهداف مقابل هدفين، كما فاز فريق الشئون على شباس الملح بـ5 أهداف مقابل هدفين، وفاز الشون على منية جناج بهدفين نظيفين، وتخطى محلة دياى بهدفين مقابل هدف على حساب شباس الملح.

كما فاز محلة أبو علي على كفر مجر بهدفين مقابل لا شيء ضمن فعاليات الدوري الذى تُنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إطلاق دوري «خماسي كرة القدم» للطلائع بمراكز شباب قلين

كما أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ دوري «خماسي كرة القدم» للطلائع بمراكز شباب قلين التي تُنظمها إدارة تنمية النشء بالمديرية ضمن فعاليات مبادرة «صيف شبابنا»، من خلال تقسيم المشاركين إلى 8 فرق، وكل فريق مكون من 5 لاعبين و2 احتياطي، وتم التنفيذ على مجموعتين المجموعة الأولى بمركز شباب مدينة قلين، وحصد المركز الأول مركز شباب ميت الديبة، والمجموعة الثانية بمركز شباب بلنكومة، وجاء فريق شباس عمير بالمركز الأول، وستُقام المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين غداً بملعب مركز شباب مدينة قلين، ليُمثل الفائز منهم الإدارة على مستوى المحافظة المقرر إقامتها أول سبتمبر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ منافسات الدوري يُشارك به 64 فريق كرة قدم خماسية و62 لاعبًا ولاعبة في لعبة تنس الطاولة، ويستمر حتى أكتوبر بالساحات الشعبية و الرياضية والملاعب المفتوحة، وقد تضمنت شروط الاشتراك أنّ لا يكون المشارك مسجل بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم أو دوري مراكز الشباب لكرة القدم ويتكون الفريق من 11 عضو، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية.

منافسات تنس الطاولة

وأضاف «محروس»، أنّ منافسات تنس الطاولة تلعب بنظام الفردي خروج المغلوب من مرة واحدة من الجنسين، وعن الشروط العامة للفرق المشاركة تتضمن أنّ يلتزم كل فريق بزي موحد، وكذلك اللعب بالحذاء الرياضي المناسب، لافتاً أنّ الفاعليات من تنفيذ الكابتن محمد سليمان، والكابتن أسامة زيد، والكابتن محمد محروس، فريق عمل إدارة التنمية الرياضية.

وأكد «محروس»، أنّ الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بملف دعم المواهب الرياضية، وتعزيز قدراتهم البدنية، وإكسابهم الخبرة والمهارة من خلال البرامج الرياضية المُعدة لذلك، ويهدف الدوري إلى بث روح التعاون بين الأعضاء، واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الرياضة، بما ينعكس بالإيجاب على اللياقة والصحة البدنية لهم.