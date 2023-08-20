مشرف برنامج التوعية الأسرية بالأزهر يقدم نصائح لحل الخلافات الزوجية

قال عبدالله سلامة، مشرف برنامج التوعية الأسرية بالأزهر، إن تدخل أهل الزوج أو الزوجة في حياة الزوجين واحد من أهم أسباب فشل العلاقة خاصة في السنوات الأولى من الزواج، وأن الخلاف بين الزوجين هو أمر طبيعي، ولكن طريقة حل المشكلات هي ما تزيد من تفاقمها.

الخط الساخن لمركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

وأضاف مشرف برنامج التوعية الأسرية بالأزهر، في لقاء تلفزيوني مع برنامج على شاشة قناة TeN، أن الخط الساخن لمركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية هو 19906 يستقبل طوال أيام الأسبوع المكالمات الهاتفية والشكاوى التي تخص الخلافات الزوجية؛ للمساعدة على حلها في أسرع وقت وفق الشرع والدين وطرق الحل السليمة.

أفضل طريقة لحل الخلافات هي تجنب النقد الهدام وعدم تذكر الأخطاء

وأكد مشرف برنامج التوعية الأسرية بالأزهر، في لقائه مع الإعلامية ياسمين سيف، أن أفضل طريقة لحل الخلافات بين الزوجين، تجنب النقد الهدام وعدم تذكر الأخطاء خلال فترة الخلاف، موضحا أن الخلاف بين الزوجين يجب أن يضل بينهم وعدم السماح لأي أطراف بالتدخل لحل المشكلة لأن النصائح الخارجية قد تتسبب في زيادة المشكلة وتفاقمها وليس حلها.