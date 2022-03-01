استشاري صحة نفسية تفسر معنى الحلم بالسقوط من مكان مرتفع: مشاكل زوجية

كشفت رحاب الفقي استشاري الصحة النفسية، معنى أن يرى الإنسان أنه يسقط من مكان عال، لافتة إلى أن ذلك يشير إلى أن الإنسان يشعر بعدم الأمان، ويشمل ذلك المشاكل الزوجية، موضحة أن الإنسان يحلم بما يزعجه، وكما يقول المثل «الجعان بيحلم بسوق العيش»، مؤكدة: «لما بنكبت الأزمة بتتخزن في اللاوعي، وبيطلع ده بعدين».

اُحلُم حتى آراك

وأوضحت «الفقي» خلال لقاء مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc» أن علم التحليل النفسي يقول «اُحلُم حتى آراك»، لافتة إلى أن الحلم يكشف عما يؤلمك ويتعبك والصراعات النفسية التي تؤثر عليك.

البعض لا يتذكرون أحلامهم

وأشارت استشاري الصحة النفسية، إلى أن كل الناس ترى الأحلام، ولا يوجد أحد «مبيحلمش» ولكن من يستغرقون في نوم عميق لا يتذكرون أحلامهم، مضيفة: «الناس اللي نومها خفيف اللي نومها خفيف اللي بتصحى من صوت الخبط على الباب هي أكتر الناس اللي بتفتكر أحلامها، على عكس الشخصية التانية».

وأكدت أن السيدات أكثر رؤية للأحلام من الرجال، وأكثر تعرضًا للكوابيس، موضحة أن الكابوس يختلف عن الحلم ويرجع للأفكار والصور الذهنية المزعجة التي جعلت الإنسان يستيقظ من النوم، مضيفة: «الكابوس ميخلنيش أنام تاني، ويخليني تاني يوم مرهق وعندي قلق وخايفة أنام أشوف نفس الكابوس».