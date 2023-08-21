استمرار فعاليات معسكر تطوير الوعي الوطني في جامعة القاهرة

واصل معسكر القيادة الفعالة، في نسخته الأولى، بجامعة القاهرة، فعالياته حول تطوير الوعي الوطني، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حيث ألقى الدكتور معتز عبدالله عميد كلية الآداب الأسبق وأستاذ علم النفس بالجامعة، محاضرة حول إدراك المخاطر والتحديات وتنمية الوعي الوطني.

إدراك المخاطر والتحديات وتنمية الوعي

وأشار الدكتور معتز عبدالله، إلى أهمية إدراك المخاطر والتحديات وتنمية الوعي الوطني كونها بمثابة أمل الوطن والدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر سوف تظل في القمة مهما يحاول الأعداء والحاقدون الإيقاع بها وهو ما يرجع لوجود الحس الوطني لدى معظم أفراد الشعب المصري.

القدرة على حل المشكلات

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، إن مقرر التفكير النقدي الذي أقرته الجامعة على طلابها ساهم في تطوير طريقة تفكيرهم بشكل عام وتنمية قدرتهم على تفنيد الحجج والرد عليها والتفكير فيما إذا كانت مقبولة بالفعل أم لا، والقدرة على حل المشكلات، وعدم الحكم من خلال حالات فردية أو تعميمها.

وقال الدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، إن الجامعات تمثل دوما قاطرة التقدم والتنمية في أي مجتمع في العالم، وهو ما يتضح من ان غالبية الحاصلين على جوائز نوبل حول العالم هم من أساتذة وعلماء الجامعات، وبالتالي فإن هذه الجامعات تمثل دور القائد في أي مجتمع لعملية التطوير والتنمية وحل مختلف المشكلات التي تواجه المجتمع.