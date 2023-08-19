جامعة القاهرة تعلن فتح باب تحويلات الكليات للعام الجامعي 2023-2024

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجامعة قرر فتح باب تحويلات الكليات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، من خلال الرابط الذي خصصته الجامعة وإتاحته للطلاب عبر الإنترنت، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس.

تفاصيل تحويلات الكليات

وأوضح رئيس جامعة القاهرة وفقاً لتقرير صادر عن الجامعة، أن تحويلات الكليات المناظرة بين الجامعة والجامعات الأخرى تختلف عن تحويلات تقليل الاغتراب للمستجدين للكليات المتناظرة وغير المتناظرة، وذلك حسب الطاقة الاستيعابية، وأنها تتم عن طريق مكتب التنسيق بالوزارة.

تحويلات الكليات وتقليل الاغتراب

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن تحويلات الكليات تتم في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات المختلفة وكذلك مجلس جامعة القاهرة وحسب الأماكن المتاحة بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية، مؤكداً أن الأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، وأن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي أن مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب سيتم إتاحتها للطلاب عقب الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة.