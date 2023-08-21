إصابة عامل بحروق أثناء عمله في مصنع بالصف

أصيب عامل بحروق متفرقة بالجسم أثناء عمله داخل مصنع حديد في منطقة الصف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بإصابة عامل بحروق أثناء عمله

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من المستشفى، بوصول عامل يعانى من حروق شديدة في الرقبة والظهر والوجه.

نقل العامل المصاب إلى المستشفى

على الفور، انتقل النقيب أحمد عز عثمان معاون مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال التحريات وأقوال الشهود عدد من عمال المصنع، والذين أفادوا بأنه حال وجود المصاب 30 سنة أمام فرن صهر حديد أثناء عمله، تطايرت بعض ألسنة اللهب من الفرن مما أدى إلى إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلاقي العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.