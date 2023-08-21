لطلاب الإعدادية.. مميزات وشروط الالتحاق بمدارس «ابدأ» للتكنولوجيا التطبيقية 

تعد مباردة «ابدأ» من أهم المبادرات الشبابية التي تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل، إذ تتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

واستمرار لنجاح هذه المبادرة التي جرى إطلاقها بتكيف رئاسي لشباب البرنامج، أعلنت المبادرة إطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية (NTSS) بنظام التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن تلك المدارس.

أبرز المعلومات عن هذه المدارس

- تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر، وتحويلها إلى مدرسة «ابدأ» الوطنية للعلوم التقنية، لتكون متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

- تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية وتحويلها الى مدرسة «ابدأ» الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن.

- المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية توفر بيئة تعليمية منضبطة.

- المدارس تطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتواكب التطور التكنولوجي.

- إتاحة الفرصة للطلاب للتدريب العملي والميداني بالمنشآت الصناعية بالمناطق الجغرافية المحيطة.

- منح شهادات دولية معتمدة للطلاب المتميزين، كما ستتولى المدارس تنظيم عدة ملتقيات توظيف بشكل دوري لجميع الخريجين لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل مناسبة داخل مصر وخارجها.

شروط التقديم للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية ببدر

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2022-2023)، وألا يقل مجموعه عن 210 درجات.

- لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023، كما يُتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس).

شروط التقديم للالتحاق مدرسة ابدأ

- الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2022-2023).

- ألا يقل مجموعه عن 210 درجات، وأن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023.

- يُتاح التقديم للبنين من محافظات (دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الإسكندرية، السويس).

تسجيل الرغبات في الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية

تسجيل الرغبات في الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية عن طريق زيارة الرابط التالي: https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec