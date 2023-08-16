تسليم شهادات تخرج لدفعة جديدة من مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك»

انتهى حفل توزيع شهادات التخرج لدورة مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» لعام 2023، قبل قليل، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلانى.

وحضر الحفل عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمشرف العام على المشروع، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب الدلتا.

مشاركة 127 متدربا

وشارك في هذه الدورة 127 متدربا في تخصصات السيناريو والإخراج والتصوير والمونتاج والتمثيل، بإشراف نخبة من السينمائيين المتخصصين، وهم أشرف محمد، والمخرج فخرالدين نجيدة، والسيناريست عصام حلمي، والدكتور تامر الجزار، ومدير التصوير زايد نايف، والمونتير حسام المحفوظي.

يذكر أن فعاليات مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» بدأت منذ عامين، ولاقى نجاحا كبيرا في الأوساط الفنية، حيث يضم كوكبة من أفضل صناع السينما، وهم الفنان تامر عبدالمنعم مشرفا عاما على المشروع، والمخرج فخر الدين نجيدة مشرف الإخراج، والمونتير حسام المحفوظي مشرف المونتاچ، ومدير التصوير زايد نايف مشرف التصوير.