زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مدينة «جواياكيل» في الإكوادور

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر مدينة «جواياكيل» الساحلية في الإكوادور بأمريكا الجنوبية، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

الزلزال وقع على بعد 6 كيلومترات شرق ماتشالا

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إن مركز زلزال الإكوادور وقع على بعد 6 كيلومترات شرق منطقة «ماتشالا» وعلى عمق 60 كيلومترا، بحسب شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية.

السلطات تخلي الفنادق في الحي التجاري

وأضافت الشبكة الأمريكية أن العديد من سكان المنطقة شعروا بزلزال الإكوادور حيث اهتزت المباني، كما أخلت السلطات أحد الفنادق في الحي التجاري.