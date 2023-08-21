رئيس الأطباء الأجانب بإيطاليا يكشف تفاصيل جديدة حول متحور «إيريس»

كشف الدكتور فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا، عن تفاصيل جديدة حول متحور إيريس، مشيرا إلى أن تصنيفه يرجع الى أنه من سلالة أوميكرون، وأن السلالة الجديدة التى يطلق عليها اسم BA286 ظهرت لأول مرة 13 أغسطس، موضحا وجود بعض الصفات التي تميزها، وبالتالي يجب مراقبته باهتمام كبير، إذ ظهر في 4 دول مختلفة و3 قارات مختلفة في الوقت ذاته، بدون اتصال بين المصابين.

انتشار دون تشخيص

أضاف «عودة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن المتحور له القدرة علي الانتشار بدون ما يتم تشخيصه ويشبه الفيروس المختفي، كما أن كل المعلومات لا تشير إلى أنه من عائلة الأوميكرون XBB15 التي كان يميزها علامات مهمة بأعراض ليست بالخطيرة.

المتحور قوي بالانتشار

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون المتحور قويا بالانتشار، وليس هناك توقعات حول خطورته فيما يخص الأعراض، لأنه حتى الآن 6 حالات في 4 دول و3 قارات، وأما عن الأسباب وراء ظهور هذه الأمراض، مشيرا إلى أن الأسباب من بينها تغير مناخ وتغير درجات الحرارة، إذ إن شهر يوليو الماضي كان من أعلى درجات الحرارة فى العالم، فانتشار الفيروس في تلك الفترة يكون بسبب الزحام والتجمع، وارتفاع درجات الحرارة.