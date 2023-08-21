في ذكرى ميلاد عزت أبو عوف.. الصدفة تجمعه بالهضبة في بداية ونهاية رحلته الفنية

ملحن ومغني وممثل، «كوكتيل» فني، نتج عنه فنان متكامل أثرى الفن بأعماله الغنائية والتمثيلية، وهو الفنان عزت أبو عوف، الذي تحل اليوم 21 أغسطس ذكرى ميلاده عام 1948، ورغم ارتباط نجاحه بفريق الـ«فور إم» المكون من شقيقاته الأربع، إلا أن هناك بعض الفنانين الذين ارتبطت بدايتهم ونهايتهم بـ«أبوعوف»، منهم الفنان عمرو دياب، لما لا والمشهد الأول لظهور «أبوعوف» على الشاشة كان مع «الهضبة»، والمشهد الأخير أيضًا كانا معا في إعلان رمضان عام 2019، وقبل وفاته في العام ذاته.

عزت أبو عوف.. كوكتيل فني بامتياز

فيلم «آيس كريم في جليم» عام 1992، كان بداية العمل السينمائي للفنان عزت أبوعوف، وللصدفة كانت بدايته في عمل من بطولة عمرو دياب، ومن تأليف مدحت العدل، وقصة وسيناريو وحوار محمد المنسي قنديل، وإخراج خيري بشارة، وخلال الفيلم ظهر الفنان الراحل بدور «أدهم» الرجل الثري، الذي استدرج «بدرية» الفنانة سيمون من خطيبها «سيف» الذي أدى دوره عمرو دياب، لتكون برفقته، وشارك في الفيلم عدد من النجوم، مثل حسين الإمام، أشرف عبد الباقي، وجيهان فاضل.

مرت السنين ودارت الليالي وبزغ نجما «أبو عوف» و«دياب»، فأصبح الأول يشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، وأضحى أحد نجوم وقامات الفن، فيما لمع الأخير وأصبح «هضبة» الغناء في مصر، كما اجتمعا مرات عديدة عقب فيلمهما الأول معًا، بعد مسيرة من التعاون شارك فيها النجمان في العديد من الحفلات والمهرجانات، كما ظهر سويًا في كليب أغنية «راجعين» عام 1995.

عزت أبو عوف وعمر دياب.. نجاح من البداية للنهاية

الظهور الأخير كان عام 2019، من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات في شهر رمضان 2019، وكانت هي المحطة الأخيرة في لقاءات الثنائي، قبل رحيل «أخو البنات»، وكأن القدر كتب أن تكون البداية والنهاية لعزت أبو عوف برفقة عمرو دياب.

جلس «دياب» بجوار عزت أبوعوف، ينظر له نظرة تملؤها الحب والحنين إلى تلك الأيام التي جمعتهما معًا، وهو يعزف على الـ«بيانو»، هكذا كان المشهد من إعلان لشركة محمول في رمضان 2019، ليستعيدا ذكريات 27 عامًا مضت تمامًا كما جلسا سويًا خلال كليب أغنية «راجعين»، والذي ظهرا خلاله آنذاك بالوضع نفسه في الإعلان.

يوم الإثنين 1 من يوليو عام 2019، توفى الفنان عزت أبوعوف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، ليتذكره الجمهور بمشهده الأخير مع الهضبة على أنغام أغنية «الله على لمة صحاب عشرة سنين».