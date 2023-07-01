من الطب إلى 4M.. كيف اقتحم عزت أبو عوف عالم الفن؟

4 أعوام مرّت على رحيل برنس السينما والدراما، أحد أهم نجوم الفن بالوطن العربي، الفنان عزت أبو عوف، الذي ورث الفن عن والده الراحل أحمد شفيق أبو عوف، فظهرت لديه ميولا فنية مبكرًا، غير أنّه سلك طريق آخر مختلف رغبة منه في إرضاء والده الذي كان يراه دائمًا الطبيب المشهور، وبعد أن التحق عزت بكلية الطب، وعمل عدة أشهر في مهنة الطب وتوليد النساء، قاده شغفه لاقتحام الفن من بوابة الهواية، قبل أن تلعب الصدفة دورها وتغيّر حياته رأسا على عقب.

نجاح فرقة 4M

تحضير الموسيقى التصويرية بمنزله واستدعائه لأخوته للغناء وتجربة الموسيقى، كانت وراء فكرة تكوين فرقة ضمّت شقيقاته «مها ومنى ومنال وميرفت» باسم 4M، ولقيت نجاحًا كبيرًا في ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن ارتبطت أغانيهم بنشر أجواء من الفرحة والبهجة، ومنها نشاطركم الأفراح عام 1988، وفي الصيف الحب جنون عام 1995.

قصة عشقه لزوجته فاطيما

لم يجسد عزت أبو عوف دور العاشق في أعماله الدرامية كما جسدها بالواقع، من خلال قصة حبه لزوجته فاطيما، التي تعرف عليها بعمر الـ19 عامًا، وكان عمرها 15 عامًا، وتزوجا حين أتم الـ23 عامًا، وجد بها صفات الملاك، بحسب وصفه لها، مقدرًا لها دورها بحياته رغم طباعه الصعبة، ليشكل فراقها ووفاتها لحظة فارقة بحياته، إذ تدهورت صحته بصورة كبيرة نتيجة عدم تحمله صدمة الخبر، بعد أن ظل طوال حياته يعتقد أنّه سيرحل أولًا، تأثر قلبه وكبده بالصدمة، لتتوالى زياراته للمستشفيات، بحسب حديثه لبرنامج أذيع منذ 7 سنوات على إحدى القنوات الفضائية: «دخلت مصحة و3 مستشفيات، وسافرت أتعالج في أمريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا ولبنان، وعانيت من الاكتئاب 3 سنوات لا أكل ولا شرب ومش عاوز أشتغل ولا أشوف حد»، ثم وافته المنية يوم 1 يوليو 2019 عن عمر ناهز الـ71 عامًا.

آيس كريم في جليم أولى مشاركات أبو عوف بالسينما

فيلم آيس كريم في جليم للفنان عمرو دياب والمخرج خيري بشارة، كان بوابة دخول أبو عوف إلى السينما، لتتوالى الأعمال الفنية المهمة بين دراما وسينما، ليقدم مسيرته الفنية ثرية، منها «عمر وسلمى» بأجزائه الثلاثة، و«هروب اضطراري، وحبيبي نائمًا، وعصافير الليل، ولا تراجع ولا استسلام، وبوبوس، وبوشكاش، وواحد من الناس، وحليم، وأيظن»، وغيرها من الأفلام التي أحبها الجمهور.

وفي الدراما، اعتبر أبو عوف أنّ تجسيد شخصية أحمد حسنين باشا في مسلسل الملك فاروق، أهم الأدوار التي أداها في مشواره الفني، بعد أن أعرب عن سعادته بتجسيد الشخصيات التاريخية وتعريف النشء بهذه الحقبة التاريخية المهمة في تاريخ مصر.

تقديم البرامج

وعمل عزت أبو عوف بتقديم البرامج وكانت البداية مع برنامج «الليلة» مع هالة سرحان 1997، و«القاهرة اليوم» عام 1998، و«100 سؤال» عام 2015، كماترأس أبو عوف مهرجان القاهرة السينمائي بين عامي 2006 و2012، أي على مدار 6 سنوات، وسريعًا ما برزت لمساته من خلال حرصه على استضافة كبار النجوم، خاصة نجوم الأوسكار، وعلى رأسهم النجم الأمريكي ريتشارد جير وسلمى حايك، سوزان سارندون.

صداقات متعددة بالوسط الفني

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بوفاة عزت أبو عوف، الذي جمعته علاقات طيبة مع الجميع، حيث وصفته الفنانة نادية الجندي بأنّه كان من أقرب الناس إليها، وحرص نجوم الفن والغناء على تشييع جثمانه وتقديم العزاء لابنته المخرجة مريم أبو عوف.