المفتي يناقش مع محافظ الغربية افتتاح فرع جديد لدار الإفتاء في طنطا

استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية؛ لتهنئته على تجديد الثقة به، ومد خدمته لمدة عام آخر مفتيًا للجمهورية.

افتتاح فرع لدار الإتاء في محافظة الغربية

وعبّر مفتي الجمهورية عن خالص الامتنان لزيارة محافظ الغربية وتهنئته، مؤكدًا على عمق العلاقات الطيبة بينهما، ومتمنيًا التوفيق لمحافظ الغربية في أداء عمله والدور المنوط به.

كما تطرق اللقاء إلى بحث التنسيقات اللازمة لافتتاح فرع دار الإفتاء المصرية في مدينة طنطا، والمرتقب افتتاحه قريبًا، استمرارًا لاستراتيجية دار الإفتاء في التوسع أفقيًّا بإنشاء عدة فروع لدار الإفتاء في محافظات مصر المختلفة.

المفتي يلتقي محافظ الشرقية

كما استقبل مفتي الجمهورية، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ وذلك لتهنئته على تجديد الثقة به، ومد خدمته لمدة عام آخر مفتيًا للجمهورية.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء امتنانه لهذه الزيارة والتهنئة، فيما أكد محافظ الشرقية أن قرار الرئيس بتجديد الثقة لفضيلة المفتي، يأتي تتويجًا للجهود المخلصة المبذولة بدار الإفتاء طيلة السنوات الماضية.

ووجه محافظ الشرقية الدعوة إلى المفتي لحضور احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، والذي يقام في شهر سبتمبر من كل عام.