«البحوث الإسلامية» يختتم المقابلات الشخصية للمتقدمين للابتعاث لدول العالم

اختتم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، المقابلات الشخصية لأعضاء هيئة التدريس في تخصص اللغة العربية، من المتقدمين لاستكمال مسابقة الابتعاث للعام الحالي، برئاسة فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وعضوية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث، والدكتور محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور حمدي الهدهد، أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر.

المنهج الوسطي الأزهري يرسخ للاعتدال والتسامح

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، إن لجنة المقابلات الشخصية استهدفت خلال لقائها بالمتقدمين، الكشف عن الثقافة العامة والسمات المميزة لشخصية المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم، فضلًا عن التحصيل العلمي والمعرفي لديهم، مضيفًا أن مبعوث الأزهر الشريف يمثل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

وأوضح الأمين العام أن الابتعاث الخارجي لدول العالم يمثل أحد ركائز رسالة الأزهر الشريف والتي يولي لها اهتمامًا خاصًا بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لما يقوم به المبعوثون من أدوار مهمة سواء على المستوى التعليمي أم الدعوي، بغية الإجادة في نقل رسالة الأزهر ومنهجه القائم على الوسطية والاعتدال واستكمال مسيرة السابقين من العلماء الأجلاء ممن كان لهم بالغ الأثر في إثراء رسالة هذه المؤسسة العريقة.