الأزهر يطلق مبادرات لرفع الوعي الديني في أحياء الإسكندرية

يطلق الأزهر الشريف مبادرات لرفع الوعي الديني ونشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق في كل ربوع الوطن ووصلت المبادرات داخل أحياء الإسكندرية، ويتم التنسيق بين عدد من الجهات ليستفيد أكبر عدد من المواطنين.

مشاركة حي الجمرك

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، في تصريحات صحفية خاصة لـ«الوطن» إن الحي يشارك في جميع الأنشطة والمجالات التي تخدم المواطن وتعود علية بالنفع، وخاصة أن الأمر يتعلق بتصحيح المفاهيم الدينية، فكما أن الحي جهة تنفيذية إلا أنه يشارك في كل ما يعود بالمجتمع بالنفع، مضيفىة: «لذلك جرى التنسيق مدير إدارة التنمية المحلية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالحي، مع كلا من منطقة وعظ الأزهر الشريف وإدارة الجمرك التعليمية ومنطقة الجمرك الطبية لتنفيذ المبادرة التوعوية الصحية والدينية بمجمع مدرسة جعفر الابتدائية لغات».

قصص الأنبياء

وأوضحت رئيس حي الجمرك أن الندوة كانت بعنوان قصص الأنبياء وحسن الخلق في المعاملات الإنسانية وأثرها في التربية الإيجابية للفرد واستقرار المجتمع وكيفية تنظيم الوقت لتحقيق الأهداف، وذلك لنشر الثقافة والوعي الديني والمفاهيم الصحيحة والاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث وقصص الأنبياء حتى يتمسك الفرد بالشريعة الإسلامية في المعاملات الإنسانية، وحاضر فيها الشيخ عماد الدين عبد الرسول، واعظ بالأزهر الشريف».