معين شريف يختتم مهرجان «إهمج السياحي» في لبنان بحفل غنائي كامل العدد (صور)

أحيا الفنان معين شريف، حفلا غنائيا ناجحا في لبنان، ضمن فعاليات مهرجان «إهمج السياحي»، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.

ونشر معين شريف، صورا من حفله الغنائي في لبنان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «معين شريف يختتم مهرجانات اهمج ويشعل المدرجات.. شكرا من القلب لها لجمهور الرائع».

معين شريف يغني باللهجة المصرية

وطرح معين شريف، مؤخرا أولى أغنياته باللهجة المصرية بعنوان «جيبي مخزوم» عبر قناته الرسمية في «يوتيوب»، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم، تلحين عمرو الشاذلي، وموزع عمرو الخضري، وإشراف عام صالح شريف.

وتقول كلمات الأغنية: «أنا جيبي مخروم.. بيوقع مني الناس الفكة الل ميستاهلوا يكونوا غاليين.. مهو مش بيدوم.. الكدب ولا الناس البياعة ولا الحوارات بتكونوا باينين.. انا موتي وسمي بقي ابو وشين والمؤذيين وال مش سالكين».