معين شريف يشعل أجواء مئوية وديع الصافي بـ«عندك بحرية ياريس»

احتفى مهرجان الموسيقى العربية، اليوم، بمئوية الفنان الكبير وديع الصافي، وشارك فيها بالغناء أميرة أحمد، ومعين شريف تلميذ الراحل، وانطوان وديع الصافي بمصاحبة المايسترو الكبير سليم سحاب.

معين شريف يوجه الشكر لمصر

وقال معين شريف في بداية فقرته: «أتوجه بالشكر من لبنان الحبيب إلى مصر الغالية، ونشكر مصر على اللفتة الكريمة وهى أم الدنيا وأم لبنان، وقامت بالواجب عن لبنان، كما أتوحه بالشكر لوزارة الثقافة على هذا المهرجان الرائع».

وقدم معين شريف، خلال الحفل أغنيات وديع الصافي، راح خلفك بالغصن وموال ولو وعلى الله تعود وعندك بحرية وعظيمة يا مصر.

طفولة صعبة لـ وديع الصافي في فترة الطفولة

يذكر أنّ الفنان وديع الصافي، عاش طفولة صعبة نتيجة للفقر الذي أصاب أسرته، ولكنه شعر أنه خُلق للفن، فبعد أن التحق بمدرسة دير المخلص الكاثوليكية في لبنان، ولكنه توقف عن الدراسة بها بعد ثلاث سنوات، وبدأ في تحقيق حلمه.

والتقى وديع الصافي، بالشاعر أسعد السبعلي، واستطاعا أن يقدما معاً مشروعا غنائيا قويا، من خلال مجموعة كبيرة من الأغنيات، مثل: «غابت الشمس»، و«بتغيب عنا»، و«طل الصباح وتكتك العصفور»، و«لا عيوني غربية»، وغيرهم من الأغنيات التي حققت نجاحاً قوياً.

استطاع الصافي، أن يقدم عدة أغنيات باللهجة اللبنانية بطريقة سهلة، حتى اعتبره النقاد هو من صنع نهضة الأغنية اللبنانية، وحصل على العديد من الأوسمة، مثل: «وسام الأرز برتبة فارس»، حيث تم منحه هذا الوسام من الرئيس اللبناني إميل لحود، كما حصل على وسام رفيع المستوى من سلطان عمان في عام 2007.