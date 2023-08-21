وكيل مشروعات النواب: السيسي حريص على تعزيز دور الشباب في ريادة الأعمال

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وزيادة حجمها، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تلبية احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية الاستثمارية.

وأشارت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي حريص على دعم الشباب في كافة المجالات، وتوفير فرص عمل جديدة لهم، إضافة إلى تعزيز دورهم في ريادة الأعمال من خلال الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بتذليل كافة العقبات وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج.

ضرورة فتح كافة المجالات الاستثمارية لجذب المستثمرين

وأوضحت النائبة هالة أبو السعد، وكيل المشروعات الصغيرة، إلى ضرورة فتح كافة المجالات الاستثمارية لجذب المستثمرين، مما يتيح توفير فرص عمل واعدة للشباب في مختلف المجالات، علاوة على توطين الصناعات المختلفة في مصر لتحويلها من مستورد إلى مصدر.

وأردفت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بأن توجيهات الرئيس استهدفت التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق مفهوم الأمن الغذائي، بما يتماشى مع خطة مصر التنموية ورؤية مصر 2030، التي وضعت رواد الأعمال كعنصر هام من عناصر دفع عجلة الاقتصاد من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات المالية وغير المالية لأصحاب تلك المشروعات من أجل تحفيزهم على الاستمرار ودعم حصيلة الصادرات الزراعية والصناعية.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة تحديث استراتيجية جهاز تنمية المشروعات، مما سيجعله على قرابة كبيرة من رواد الأعمال ومتابعتهم بكافة ما يحتاجونه من دعم أو خدمات أو تسهيلات، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف حائل أمام أصحاب المشروعات، مشيرة إلى التطرق لفكرة دعم عملية التحول الرقمي للجهاز وتحقيق الشمول المالي سيساهم بشكل كبير في رقمنة كافة المعلومات وامتلاك قاعدة بيانات متكاملة عن أصحاب المشروعات تسهل تقديم الدعم الكامل لهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.