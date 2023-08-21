«DMC» تبرز عدد «الوطن»: «السيسي يوجه بتحديث استراتيجية جهاز المشروعات الصغيرة»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والتعليم، بعنوان «الرئيس السيسي يوجه بتحديث استراتيجية جهاز المشروعات الصغيرة».

تعظيم دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسط

وقال الكاتب الصحفي محمد إمبابي، إن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان حاضرا وسط أجندة اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ناقش مجموعة من المحاور أو الملفات الهامة حول تعظيم دور ذلك الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من بند.

سبل تعزيز دور الجهاز

وأضاف «إمبابي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم أية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن أبرز النقاط التي تناولها الاجتماع سالف الذكر تتمثل في تعظيم قدرة هذه المشروعات في توفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلا عن تعظيم ريادة الأعمال في بينة الاقتصاد القومي بإطار خطة الدولة للاهتمام بهذا القطاع، علاوة على إعطاء التسهيلات لدعم ريادة الأعمال ومشاركة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عددا من المشروعات والمبادرات الرئاسية التي تدعمها الدولة على رأسهم مشروع حياة كريمة.