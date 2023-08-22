«لو عايز تشتغل في السياحة».. معاهد وكليات متاحة بتنسيق المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وكشفت عن الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب المرحلة الثالثة، إذ إن هناك عدد كبير من الطلاب لم يحالفهم الحظ في تنسيق المرحلة الثانية، لكن يمكنهم الالتحاق بكليات في المرحلة الثالثة توفر فرص عمل لهم في المستقبل، ومنها كليات ومعاهد الخاصة بالفنادق والسياحة.

كليات ومعاهد سياحة متاحة للطلاب المرحلة الثالثة

وترصد «الوطن» في هذا التقرير كافة الكليات والمعاهد الخاصة بالسياحة والفنادق المتاحة في المرحلة الثالثة، وفقا لما أعنلته وزارة التعليم العالي، في بيان رسمي، عبر موقعها الإلكتروني، ومنها:

السياحة والفنادق تعليم تبادلي اسكندرية

الفني للفنادق المطرية

سياحة وفنادق بني سويف

سياحة وفنادق مطروح

الفني للفنادق الإسكندرية

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

سياحة وفنادق مدينة السادات

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية

نظم المعلومات الإدارية

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

سياحه وفنادق الأقصر

سياحة وفنادق المنيا

الفني للفنادق المطرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش

دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحى (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندرية

إيجوث العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

سيناء عالي سياحة وفنادق

رأس سدر معهد الألسن العالي

شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية

إيجوث الفراعنة العالي

سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

مطاعم فني سياحة مطريه

مطاعم فني سياحة اسكندرية

مطاعم فني سياحة قنا العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية