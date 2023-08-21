وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية.. ويشكر «حماة الوطن»

شهد اليوم، الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، الحفل السنوي لتكريم أوائل المرحلة الثانوية، وذلك للعام الثالث على التوالي وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الحفل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور كوكبة من القيادات الحزبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ، محمود الشحات أنور، عضو اللجنة الدينية بحزب حماة الوطن.

تكريم أوائل الثانوية

وشهد الحفل عرض فيلم عن التعليم في مصر وجهود تطويره بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة للجهود المجتمعية للحزب في العملية التعليمية.

وكرم الحزب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الطلاب الأوائل في الثانوية العامة والأزهرية والفنية.

وبعد إلقاء عدد من الكلمات للمشاركين في الحفل، جرى عرض عدد من الفقرات الفنية.

حضور حفل التكريم

وحضر حفل حزب حماة الوطن، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من القيادات الحزبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.