بعد قليل.. وزير الصحة يعقد مؤتمرا صحفيا لإطلاق مبادرة «الألف الذهبية»

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان موتمر مهما بعد قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن إعلان إطلاق مبادرة الرئيس الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية تحت مظلة «100 يوم صحة»، لرفع التوعية الصحية لدى المواطنين خاصة السيدات بأهمية تنظيم الأسرة والحرص على الحفاظ على صحتها من خلال إنجاب طفلين مع الحرص على وجود فارق زمني لهما.

مبادرات الرئيس الصحية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرات الرئيس الصحية هدفها الأساسي رفع المعاناة عن المواطنين، والاكتشاف المبكر عن الأمراض والذي يساهم في ارتفاع نسب الشفاء من الامراض بنسبة تصل إلى 90%.

المبادرة تنطلق في 9 محافظات كمرحلة أولى

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجب على المواطنين ضرورة الاشتراك في المبادرة الصحية، خاصة وأنها مجانية ولا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية.

وأشار إلى أن المبادرة الصحية الجديدة تتضمن الفئات العمرية بداية من 18 عاما، وتنطلق في 9 محافظات كمرحلة أولى وتشمل الفحص والعلاج وتقديم المشورة الصحية.