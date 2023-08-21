«الصحة»: تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب يضعف نظام المناعة

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين، بشأن شراء المضادات الحيوية من الصيدليات دون وصف الطبيب، قائلة: إن تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب من الصيدليات يعمل على ضعف نظام المناعة لدى المريض، ويمكن أن يتلف خلايا الدم البيضاء في الجسم.

أضرار استخدام المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي حصل «الوطن» على نسخة منه، أنه عند استخدام المضادات الحيوية دون وصفة من قبل الطبيب وتحديد الجرعات الخاصة بكل مريض يؤدي ذلك إلى وجود مقاومة للجسم للمضادات الحيوية عندما يكون المريض بحاجة فعلية إلى استخدامها فيما بعد، مشددة على أن كثرة استخدام المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب يجعل الإنسان معرضا أكثر للإصابة بأي عدوى أخرى.

التوجه إلى الطبيب حال الشعور بأي أعراض مرضية

وأشارت «الصحة» إلى أنه على المواطنين الحصول على المضادات الحيوية في إطار وصف الطبيب المشرف على الحالة، والالتزام التام بالجرعات المحددة دون نقصان أو زيادة حتى في حال التماثل إلى الشفاء لا بد من الالتزام بالجرعات المحددة فقط.

وطالبت وزارة الصحة والسكان عند الشعور بأي أعراض مرضية ضرورة التوجه إلى الطبيب المختص، أو أي مستشفى قريبة من محيط منزلك، محذرة من اللجوء إلى الوصفات الشعبية لأضرارها البالغة على أجهزة الجسم.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهضو بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي تسبب مضاعفات صحية.