نتيجة تنسيق كليات التجارة في المرحلة الثانية «علمي» بالمحافظات.. اعرفها

بعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية، وإعلانها من قبل وزارة التعليم العالي، يتطلع الكثير من الطلاب إلي معرفة نتيجة تنسيق كليات التجارة في المرحلة الثانية للشعبة العلمية، خاصة بعد غلق باب التقديم في تنسيق المرحلة الثانية منذ يوم الأحد 20 أغسطس بعد أن استمرت لمدة 6 أيام بداية من الثلاثاء الماضي.

تنسيق كليات التجارة في المرحلة الثانية للعلمي

وحددت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كليات التجارة في المرحلة الثانية للشعبة العلمية بعد أن جاء الحد الأدني للقبول في المرحلة الثانية 60% وجاء التنسيق كالتالي:

كليات التجارة المرحلة الثانية بعد ظهور نتيجة التنسيق في جميع الجامعات المصرية لطلاب الشعبة علمي.

نتيجة كليات تجارة في المحافظات علمي

تجارة القاهرة 293

- تجارة دمياط 292

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.5

- تجارة وإدارة الأعمال بحلوان 291

- تجارة الإسكندرية 291

- تجارة دمنهور 289.5

- تجارة طنطا 289

- تجارة عين شمس 288

- تجارة سوهاج 288

- تجارة بنها 287

- تجارة بني سويف 287.5

- تجارة المنوفية بشبين الكوم 287

- تجارة بورسعيد 287

- تجارة جنوب الوادي 287

- تجارة اسيوط 285

- تجارة أسوان 284.5

- تجارة السويش 284

- تجارة العريش 283.6

- تجارة مدينة السادات 283

- تجارة انتساب موجه المنصورة 281.5

- تجارة انتساب موجه الزقازيق 281

- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 280.5

- تجارة انتساب موجه القاهرة 280

- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 279.5

- تجارة انتساب موجه عين شمس 278

- تجارة انتساب موجه دمنهور 278

- تجارة انتساب موجه طنطا 277

- تجارة انتساب موجه بنها 276.5

- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 275.5

- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 275

- تجارة انتساب موجه بورسعيد 274.5

- تجارة انتساب موجه السويس 274

- تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5

- تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5

- تجارة انتساب موجه أسيوط 273.5

- تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5

- تجارة انتساب موجه أسوان 273.5

- تجارة انتساب موجه العريش 273

- تجارة انتساب موجه سوهاج 272