نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس.. ظهرت الآن

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس، أمر يكثر البحث عليه خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، وعدد طلاب هذه المرحلة ومواعيد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وترصد السطور التالية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس، والكليات المتاحة لعلمي علوم وأدبي في المحافظات المختلفة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس.. اعرف الخطوات:

1- للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 يجب الدخول على موقع موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

3- تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

وبالنسبة للحدود الدنيا للقبول بهذه المرحلة، فقد تقرر قبول الطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

كما استنفذ عدد ( 14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.