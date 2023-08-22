سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك المصرية استقراراً مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل اليوم في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في أبرز البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاسكندرية للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاسكندرية للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة للشراء: 8.38 جنيه.