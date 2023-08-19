استقرار سعر الدرهم الإماراتي بمختلف البنوك في ختام تعاملات اليوم

واصل سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية، في ختام التعاملات اليوم السبت 19 أغسطس 2023، حالة الاستقرار عند نفس المستويات المسجلة منذ ختام تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقاً لما تم الإعلان عنه عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية قبل قليل.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي، اليوم السبت، في البنوك المصرية، كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإماراتي

- وصل سعر الدرهم الإماراتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي لـ8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك

- سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك 8.43 جنيه للبيع، و8.27 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك القاهرة 8.38 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل 8.42 جنيه.