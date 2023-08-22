أسقف أسيوط عن احتفال مسلمين ومسيحيين بعيد العذراء: متجمعين في حب أم النور

يحتفل الأقباط بعيد السيدة العذراء اليوم، بعد انتهاء الكنيسة الأرثوذكسية من صوم السيدة مريم العذراء أمس، بإقامة احتفالات ختامية صاخبة بمولد درنكة بأسيوط، وهو الصيام الذي بدأ يوم 7 أغسطس واستمر لمدة 15 يومًا، شهد خلالهم دير درنكة احتفالات وصلوات وذبح الندور من الحشود القادمة للدير من مختلف أنحاء العالم.

الأنبا يؤانس: احتفال السيدة العذراء بدرنكة الأكبر بالعالم

نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، قال في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنّ احتفالات العدرا بمولد درنكة بأسيوط هو أكبر احتفال بالسيدة العذراء بالعالم، ملايين البشر من حول العالم يجتمعون سنويًا بالدير من المسلمين والمسيحين، مشيرًا إلى المكانة الكبيرة للسيدة العذراء لدى الأخوة المسلمين الذي يتوافدون على الدير بأعداد كبيرة، لنيل شفاعة العدرا، كما أن الكثير من الرسائل التي وصلته منهم عن اعجابهم الشديد بتمثال العذراء الجديد.

الأنبا يؤانس: ربنا يحفظ بلادنا

وأضاف: «ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ الود اللي بينا مش موجود في حتة»، لافتًا إلى أن الأجواء بالاحتفالات مليئة بالروحانيات والارتياح والبركة من العدرا أم النور، وأن المتطوعين من خدام الدير من كل الأعمار يؤدون عملهم بكل رضا وفرح بمحبة كبيرة للسيدة العذراء.

مشاهد الترابط والمحبة متكررة بالدير

بوابة الدير شهدت دخول سيدتين أحداهن مسيحية والأخر مسلمة من نفس القرية، جاءوا إلى الدير سويا للاحتفال، وهو مشهد يدل على المحبة والترابط وهو أحد المشاهد المتكررة بالدير، بحسب الأنبا يؤانس، مشيرًا إلى أنّ الليلة الختامية تشهد كل عام قدوم جنسيات أفريقية بوفود من أثيوبيا وأرتريا مستقلين ما يقرب من 30 أتوبيس، «الاثيوبين والأرتريين بيجوا كل سنة ويقعدواعدة ساعات يحتفلون بطرقهم الخاصة ويعودوا لبلادهم مرة أخرى».