مسلمون ومسيحيون: «جايين نتبارك.. والعدرا مابتكسفش حد»

زحام شديد من المسلمين والمسيحيين المحبين للعذراء داخل دير السيدة العذراء بدرنكة، الحشد يبدأ صباحاً كل يوم بالقداس، تعقبه فترة راحة للزوار بالاستراحات لتبدأ «عشية الصلوات» بتمام الساعة الـ5، تليها بالساعة السادسة زفة «الدورة» التى ينتظرها الجميع، ثم فترة من الترانيم، تصل لعنان السماء بالأرض المباركة، وتعقبها عظة للأنبا يؤانس، وختاماً «التسبحة».

زوار من كل بقاع الأرض بدير العذراء مريم، مسلمون ومسيحيون، وفود من اليابان وألمانيا والدنمارك وأمريكا ومن كل دول العالم، إضافة إلى الوفد الإثيوبى الذى يضيف كل عام أجواء متميزة من البهجة بختام احتفالات الدير بطقوسهم المميزة، وفقاً لحديث «عفيفى»، أحد زوار الدير، لـ«الوطن».

وبالمذبح بجانب مبنى البرج وبعد الجمعية الاستهلاكية يتم ذبح النذور، لافتاً إلى أن الزوار وحتى من كبار السن يحرصون على حمل «الخراف والجديان» بأنفسهم رغم المشقة كنوع من التورع، كما أن عدداً من كبار السن يحرصون على المشى بأنفسهم بالمطلع بمقدمة الدير رغم صعوبته الشديدة لنفس السبب «أكتر الناس اللى بتشيل الخروف على ضهرها بيبقوا كبار فى السن، حتى لو حد تعب بيقول ده جزء من ندرى أن أتعب فى الحاجة، علشان يبقى بيدوا من صحتهم علشان يوصلوا للدير ويدبحوا الندور»، بحسب حديثه.

«العدرا ما بتكسفش حد»، كلمات بصوت تغلب عليه المحبة الشديدة بدأت بها شيرين شمعدان، خادمة بالدير، حديثها لـ«الوطن»، قائلة إن ضيوف الدير كل عام ممن لديهم أمنيات ورغبات يسعون للتبرك بالعذراء لتحقيقها، لذا تأتى إليها الحشود من كل مكان بالعالم، كونها هى الأم والصدّيقة، التى ترافقهم بحياتهم، «وأنا هناك باحس إنى قاعدة فى حضن العدرا ومستحيل أمشى وفى قلبى ذرة حزن».

ومن خلال عملها بمكتبة العذراء تتمكن «شيرين» من مقابلة الكثير من الأشخاص من مختلف المحافظات والدول، يقصدون المكتبة لشراء الصور والتماثيل والبراويز والتماثيل ورموز للعذراء مكتوب عليها آيات «العدرا بتحب خدامها وتحب اللى يمشيلها خطوات»، بحسب «شيرين».

«شعب أسيوط كريم جداً فى استقبال ضيوف دير العدرا من كل مكان بالعالم»، بهذه الكلمات بدأ جورج رومانى أنيس، شماس بالدير، حديثه، مشيراً إلى أن الأعداد تزايدت جداً بالأسبوع الثانى من الاحتفالات، من مختلف الجنسيات حول العالم، مثل أمريكا واليونان والصين، ومن مختلف المحافظات بمصر، فهناك كثير من الأشخاص قادمون من مطروح والإسكندرية وسوهاج والمنيا وغيرها من المحافظات. وأشار «جورج» إلى أن الوفد الإثيوبى يختتم الاحتفالات كل عام بأجواء مليئة بالبهجة، بزيهم المميز بالجلباب الأبيض، ويقومون بابتهالات خاصة باستخدام الطبل والمزامير «بيبقى شكلهم حلو والناس بتصورهم».

فرحة الأطفال وسط الدورة من المشاهد المميزة لاحتفالات العدرا كل عام، حسبما أكد «جورج»، لافتاً إلى أن فرحة الأطفال لا توصف، ويشترك بها الأطفال من المسلمين والمسيحيين، خصوصاً الأعمار الصغيرة بعمر 9 و10 سنوات، كاشفاً عن دور كبير للأطفال بالتنظيمات الخاصة باحتفالات العدرا كل عام، فالكثير من أطفال الكشافة يساعدون كبار السن منذ دخولهم البوابات بمدخل الدير، كما أنهم يشاركون بموكب «الدورة» بزى الكشافة الأصفر المميز.

«بنصلى للريس وللبلد»، وفقاً لـ«جورج» يقام الكثير من الصلوات التى تتم خلال موكب «الدورة» باحتفالات العدرا، إضافة إلى الكثير من الابتهالات والصلوات، موضحاً أن الأطفال من الشمامسة يقومون بارتداء زى يسمى «التونيا والبطرشيل» يقوم الأنبا بتصميمها بنفسه، ويقوم فيها الشماس الصغير بالسير بموكب «الدورة» ويكون خادم القداس أو الكنيسة أو الدير، مؤكداً أن الدير مكان للصلاة والعبادة، كما أن مرور موكب «الدورة» هو فرصة للتوبة والإقلاع عن العادات السيئة كالدعاء بالتخلى عن عادة التدخين، وغيرها من الأفعال السيئة.