أول تعليق من وزير الصحة على ظهور حالتين لمتحور كورونا الجديد في مصر

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن نتائج عينات تحليل الحالتين المصابين بمتحور كورونا الجديد في مصر، مشيرا إلى أن الحالتين ظهرت عليهما أعراض خفيفة ويتمثلان للشفاء.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إنها تقوم بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيا على مستوى محافظات الجمهورية، ومنها رصد الأمراض المشابهة للأنفلونزا.

متحور كورونا الجديد مثير للاهتمام

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تصنيف متحور كورونا الجديد لأنه متحور مثير للاهتمام وعلى الدول مراقبته عن كثب، مشيرة إلى أنه سريع الانتشار ومن سلالة متحور أوميكرون، وجرى رصده في أكثر من 51 دولة على مستوى العالم.

أعراض متحور كورونا الجديد

وحددت منظمة الصحة العالمية أعراض متحور كورونا الجديد، التي من بينها ارتفاع درجة الحرارة والسعال والرشح والألم في العضلات والأنف والأذن، لافتة إلى أن المتحور سريع الانتشار وجميع اللقاحات فعالة ضد الفيروس ومتحوراته.