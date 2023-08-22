عضو بـ«النواب»: وعي الشعب المصري يقف حائط سد ضد الشائعات

قال النائب عبد الباقي تركيا، عضو مجلس النواب، إن انتشار الشائعات خلال الفترة الأخيرة عبارة عن محاولة فاشلة من أعداء الوطن من أجل زعزعته، أو خلق حالة من الفوضى داخل المجتمع، مؤكدا أن هذا الهدف لن يتمكنوا من الحصول عليه، لزيادة وعي الشعب المصري بشكل كبير.

تلاحم الجبهة الداخلية للوطن

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن انتشار الشائعات يهدف في الأساس إلى إثارة بلبلة في الرأي العام المصري، ولكن من المستحيل أن تتمكن تلك القوة المعادية للوطن من أن تصل إلى مرادها، بسبب زيادة وعي الشعب المصري، وقوة تلاحم الجبهة الداخلية للدولة المصرية، والتي زاد تلاحمها في الفترة الأخيرة مع عقد الحوار الوطني وقرارات لجنة العفو الرئاسي، وكل تلك الخطوات خلقت استقرارا وحالة إيجابية في الشارع السياسي المصري خلال الفترة الأخيرة.

الدولة تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة

كما لفت إلى أن الإنجازات التي تمكنت من أن تحققها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية تعتبر خير دليل ضد كل ما يتم الترويج له من شائعات، مضيفا أن الدولة تمكنت من خلال قيادتها السياسية، من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في كل القطاعات، وتمضي قدما نحو الاستقرار والجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة وواثقة، وأعداء الوطن لديهم رغبة حقيقية في زعزعة هذا الاستقرار، لكن بلا فائدة.