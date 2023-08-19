دعاء زهران: قرارات العفو الرئاسي ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة

أكدت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة بحزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد دومة، تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ قواعد ومبادئ الجمهورية الجديدة التي تقبل الجميع.

مخرجات الحوار الوطني

وأضافت زهران، في بيان لها منذ قليل، أن هذا النهج الإيجابي من أبرز مخرجات الحالة العامة الإيجابية التي أسفر عنها الحوار الوطني وخطوة مهمة في ملف الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي ودفعة كبيرة للحوار الوطني لتحقيق طموحات الشعب المصري.

ووجهت التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسي على المجهود الكبير جدا الذي تقوم به منذ تشكيلها وحتى الآن في ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف والإرهاب، والعمل على دمجهم في المجتمع.

جهود لجنة العفو الرئاسي

وأضافت زهران، أن لجنة العفو الرئاسي والقائمين على الحوار الوطني، يبذلون جهودا كبيرة في سبيل كسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن؛ للتوافق حول أولويات العمل الوطني والحرص على إثراء المشهد السياسي ووحدة الصف الوطني ووضع القضايا الوطنية في مصاف الأولويات.