حزب «المؤتمر»: حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز ملف حقوق الإنسان في مصر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان وزارة العدل، الانتهاء من التحقيق مع (75) منظمة، في قضية التمويل الأجنبي ضمن 85 منظمة، خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذي تستهدفه الدولة والقيادة السياسية منذ الدعوة لإجراء حوار وطني.

وأشاد بالتصريحات الصادرة اليوم، من قاضي التحقيق، بشأن عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، متابعا: «صدور أوامر الحفظ وإلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز الملف الحقوقي».

أكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن غلق هذه القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية يعكس مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتابع السعيد غنيم: «مصر قطعت شوطا كبيرا في الملف الحقوقي، الذي تمثل في كثير من القرارات لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».