حزب المؤتمر: المشروعات تساهم في تقليل الاستيراد وسد احتياجات السوق المحلية

قال الدكتور السعيد غنيم الخبير الاقتصادي، والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إن المشروعات الصغيرة تعد قاطرة التنمية الحقيقية، حيث تساهم بقوة في سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد نظرًا إلى دورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

القيادة السياسية تُولي المشروعات الصغيرة اهتمام خاص

وأشار إلى أن القيادة السياسية تُولى المشروعات الصغيرة اهتماما خاصا، إذ تعمل على توفير المزيد فرص العمل ومن ثم تشغيل ملايين الشباب ما يقلل نسبة البطالة، وللمشروعات الصغيرة دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية التي تتميز بها الدولة المصرية بصورة كبيرة.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة الصناعية تمثل نحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، فيما تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط، بينما تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي، وهذا يؤكد أنها تمثل معادلة ورقم صحيح من مصادر الدخل القومى ويجب منحها مزيد من الاهتمام.

وتابع: «المشروعات الصغيرة تتميز أيضا بالاستعانة بالعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وهذا بدوره يساهم بقوة في زيادة فرص العمل للشباب، علاوة على أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وتنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى وتساهم بقوة في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة».