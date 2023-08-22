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جامعة القاهرة: السيطرة على حريق محدود في الواجهة الأمامية لمعهد الأورام

كتب:

أحمد أبوضيف
09:25 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
حريق محدود بمعهد الأورام

حريق محدود بمعهد الأورام

أكد الدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، حدوث حريق محدود جدا أسفل الواجهة الأمامية للمستشفى الشمالي للمعهد القومي للأورام بفم الخليج، وتم اكتشافه والسيطرة عليه بواسطة إدارة الدفاع المدني بالمعهد كما تم تأمين المكان بالكامل.

مساحة الحريق لا تتجاوز مترا واحدا

وأوضح المستشار الإعلامي أن مساحة الحريق لا تتجاوز مترا واحدا، ولم تحدث أي آثار تذكر، كما لم تحدث أي مشاكل بشرية أو إصابات أو خسائر مادية داخل المستشفى ولم يتأثر سير العمل بالمعهد، طبقا لما أكده الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد.

ولفت أن الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، تابع الأمر مباشرة، ووجه بتشكيل لجنة فورا للتعرف على أسباب الحريق بالمعهد وتلافيها في المستقبل.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.