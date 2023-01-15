رئيس جامعة القاهرة ينعى محمود شريف عميد معهد الأورام الأسبق

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور محمود سيد أحمد شريف أستاذ جراحة الأورام، والعميد الأسبق للمعهد القومي للأورام، وأحد مؤسسيه، ووزير التنمية المحلية الأسبق، ومحافظ الشرقية والقاهرة الأسبق.

جامعة القاهرة

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة المعهد القومي للأورام وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وشغل الدكتور محمود شريف الكثير من المناصب، عين محافظا للشرقية عام 1987، ثم محافظا للقاهرة عام 1989 حتى 1991، ثم وزيرا للإدارة المحلية عام 1997، ثم وزيرا للتنمية الريفية حتى عام 1999، وعين رئيسا لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمدة ثلاث سنوات، ثم شغل منصب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لمدة ثلاث سنوات، ثم رئيسا لجامعة سيناء لثلاث سنوات.