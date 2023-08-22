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وزير التجارة الصيني: البعض يعرقل جهود تطوير اقتصاد الدول النامية

كتب:

حسن سمير
10:18 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
وزير التجارة الصيني

وزير التجارة الصيني

قال وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأعمال في بريكس يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الشراكات بين الأعضاء.

وأضاف «وينتاو» في كلمته خلال جلسة انطلاق أعمال قمة بريكس الـ15، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن البشرية تواجه أزمات كبيرة والحل في التعاون والتكامل وليس في المواجهة، وأنه يجب ألا تهيمن على العالم حرب باردة جديدة، ويجب بناء أرضية مشتركة للمستقبل، مؤكدًا أن بعض الدول تعرقل جهودنا في تطوير اقتصادات الدول النامية.

لا يجب تقسيم العالم وهناك تغيير كبير في السنوات الأخيرة

وأشار «وينتاو» إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات كبيرة، وعلينا توفير الأمن وتوسيع التعاون بكل القطاعات، لافتًا إلى وجوب الابتعاد عن تقسيم العالم لدول ديمقراطية وغير ديمقراطية والدفع للمواجهة.

الاستمرار في وضع صيغ تكاملية

وأكد وزير الخارجية الصيني الاستمرار في وضع صيغ تكاملية وتعزيز الشراكة بين بريكس والعالم، مضيفًا أن الصين لا تسعى لأي حروب عالمية اقتصادية وتهدف للمصلحة المشتركة.

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